Burdur-caminin yardım parasını çaldı

Caminin yardım parasını çaldı

Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne dün saat 21.45'te gelen 25 yaşlarındaki erkek şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. Daha sonra cami içerisindeki görevli odasının anahtarını bulan şüpheli, odadaki çelik kasanın anahtarını alıp kasayı açtı. Kasadaki 500 lirayı alan şüpheli, daha sonra camiden çıkıp gitti.

Hırsızlık olayı, sabah saatlerinde cami imamı tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması anbean görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarı yerine koyduğu ve camiden çıkışı da yer alıyor.