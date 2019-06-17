Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı
1 saat önce
BURDUR (İHA) – Burdur'da etkili olan sağanak nedeniyle Burdur Çayı'nda su seviyesi yükselince çay üzerinden geçen köprüler trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
BURDUR (İHA) – Burdur
'da etkili olan sağanak nedeniyle Burdur Çayı'nda su seviyesi yükselince çay üzerinden geçen köprüler trafiğe kapatıldı.
Burdur'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı. Burdur AFAD
, vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Aşırı yağışlar sebebiyle şehir merkezinden geçen Burdur Çayında su seviyesi yükseldi. Trafik ekipleri çay üzerinden geçen köprüleri trafiğe kapadı. Burdur Çayı üzerinde yer alan teraslara ise vatandaşların çıkması yasaklandı. . Çay kenarında olumsuz yaşanmaması için ekipler sık sık vatandaşlara yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURDUR
Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor
Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var
İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı
Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti