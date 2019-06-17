Son Dakika Haberleri: Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı
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Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı

1 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur'da etkili olan sağanak nedeniyle Burdur Çayı'nda su seviyesi yükselince çay üzerinden geçen köprüler trafiğe kapatıldı.

Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı, System.String[]
BURDUR (İHA) – Burdur'da etkili olan sağanak nedeniyle Burdur Çayı'nda su seviyesi yükselince çay üzerinden geçen köprüler trafiğe kapatıldı.

Burdur'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken sürücüler zor anlar yaşadı. Burdur AFAD, vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Aşırı yağışlar sebebiyle şehir merkezinden geçen Burdur Çayında su seviyesi yükseldi. Trafik ekipleri çay üzerinden geçen köprüleri trafiğe kapadı. Burdur Çayı üzerinde yer alan teraslara ise vatandaşların çıkması yasaklandı. . Çay kenarında olumsuz yaşanmaması için ekipler sık sık vatandaşlara yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Çay, Burdur, Güncel
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