Son Dakika Haberleri: Burdur çine'yi kardeş köy ilan ettiler
Son Dakika Güncel Burdur çine'yi kardeş köy ilan ettiler

Burdur çine'yi kardeş köy ilan ettiler

52 dakika önce

Çine'yi kardeş köy ilan ettilerAntalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) Burdur merkez Çine köyünü kardeş köy ilan etti.

Çine'yi kardeş köy ilan ettiler

Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) Burdur merkez Çine köyünü kardeş köy ilan etti.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ve yönetim kurulu üyeleri, aileleriyle birlikte Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin'i Burdur merkez Çine köyündeki evinde ziyaret etti. Aykut Ege, Yasemin Zengin'e adının yazılı olduğu Antalya spor forması hediye etti. YÖRSİAD Başkanı Ege ve beraberindekiler Çine İlkokulu'nu da ziyaret ederek, okulun ihtiyacı olan spor, temizlik ve kırtasiye malzemeleriyle öğrenciler için akıl oyunları setlerini Okul Müdürü İdris Çıkı'ya teslim etti.

Çine köyünü kardeş köy ilan ettiklerini söyleyen Aykut Ege, Balkan Şampiyonumuz, kardeşimiz Yasemin Zengin'i ziyaret ettik. Yasemin'in köyü YÖRSİAD'ın kardeş köyü oldu. Köyü fırsat buldukça ziyaret edip eksiklerini, ihtiyaçlarını sorup, onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Okul müdürümüz bu sene spor faaliyetleri için futbol, voleybol, basketbol topuna ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Hem bunları hem de çocuklarımız için satranç, akıl oyunları setleri gibi hediyeler getirdik. Bu köy bizim için artık kardeş köy. İnşallah tekrar ziyaret edeceğiz dedi.

Burdur çine'yi kardeş köy ilan ettiler

Burdur, Çine, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti
Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:09:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur çine'yi kardeş köy ilan ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]