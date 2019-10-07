Burdur çine'yi kardeş köy ilan ettiler

Çine'yi kardeş köy ilan ettiler

Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) Burdur merkez Çine köyünü kardeş köy ilan etti.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ve yönetim kurulu üyeleri, aileleriyle birlikte Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin'i Burdur merkez Çine köyündeki evinde ziyaret etti. Aykut Ege, Yasemin Zengin'e adının yazılı olduğu Antalya spor forması hediye etti. YÖRSİAD Başkanı Ege ve beraberindekiler Çine İlkokulu'nu da ziyaret ederek, okulun ihtiyacı olan spor, temizlik ve kırtasiye malzemeleriyle öğrenciler için akıl oyunları setlerini Okul Müdürü İdris Çıkı'ya teslim etti.

Çine köyünü kardeş köy ilan ettiklerini söyleyen Aykut Ege, Balkan Şampiyonumuz, kardeşimiz Yasemin Zengin'i ziyaret ettik. Yasemin'in köyü YÖRSİAD'ın kardeş köyü oldu. Köyü fırsat buldukça ziyaret edip eksiklerini, ihtiyaçlarını sorup, onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Okul müdürümüz bu sene spor faaliyetleri için futbol, voleybol, basketbol topuna ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Hem bunları hem de çocuklarımız için satranç, akıl oyunları setleri gibi hediyeler getirdik. Bu köy bizim için artık kardeş köy. İnşallah tekrar ziyaret edeceğiz dedi.