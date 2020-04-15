BURDUR 'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor-ARŞİV - Son Dakika
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BURDUR 'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor-ARŞİV

6 saat önce

'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyorBURDUR'un Ağlasun ilçesinde, çocukluğunda ailesiyle birlikte çobanlık yaparken doğada kendi ürettiği boyalarla resim çizmeye başlayan Büşra Öğüt (22), resimlerinde yanmış odun parçası, çeşitli renklerde taşlar, testi ile kiremit kırığı ve otlardan...

'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, çocukluğunda ailesiyle birlikte çobanlık yaparken doğada kendi ürettiği boyalarla resim çizmeye başlayan Büşra Öğüt (22), resimlerinde yanmış odun parçası, çeşitli renklerde taşlar, testi ile kiremit kırığı ve otlardan elde ettiği çeşitli renklerdeki doğal boya ve objeleri kullanıyor.

Ağlasun ilçesi ile Yazır köyü arasında, ilçe merkezinin dışında dağlık bir alanda yaşayan Öğüt ailesinin kızları Büşra Öğüt, çocukluğundan beri keçi ve inek otlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarımla uğraşıyor. 'Çoban ressam' olarak bilinen ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan Öğüt, koronavirüs nedeniyle eğitimine online devam ederken, aynı zamanda keçi ve inekleri sağmaya devam ediyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DOĞADA

Ağlasun ilçe merkezinin biraz dışında, dağlık bir alanda yaşadığını anlatan Büşra Öğüt, çocukluğundan beri resim yaptığını belirterek, 'Kendimi bildim bileli çiziyorum. Aslında resim yapmaya da doğada başladım. Hayvanları otlatmaya çıkardığımız zaman, hayvanlar otlarken boş vaktimiz olduğundan resim yapıyordum. Aslında hep doğada olduğumuz için resim yapmaya da okula gitmeden önce başladım" dedi.

GÜZEL SANATLARI KAZANDI

Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Öğüt, 'Ailem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Dört kardeşiz ve aramızda iş bölümü yapıyor, her sabah hayvanları otlatma, sağma, diğer bahçe işleri gibi işleri hep birlikte yapıyorduk. Ben de hayvanları otlatmaya çıktığımda bir taraftan da resim yapıyordum. Lise eğitimimi de açık öğretim olarak okudum ve onun da doğada resim yapma yeteneğimi geliştirmemde avantajı oldu. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde üçüncü sınıftayım" diye konuştu.

DOĞAL BOYA VE OBJELER

Öğüt, resimlerinde kullandığı doğal boyaları ve objeleri nasıl elde ettiğini şöyle anlattı:

'Yanımızda kalem- kağıt götüremediğimizden, doğadaki malzemeleri kullanarak resim yapıyorum. Taş, yanmış odun, kömür, ot ve yaprakları kullanarak yapıyorum. Yanmış odun parçaları siyah rengi veriyor. Taşları kazıdığınız zaman beyaz toz. Otlardan yeşil, farklı renk taşlardan diğer renkler. Boyaları doğada oluşturabildiğim renklerden elde ediyorum. Örneğin kırmızı topraktan yapılmış testi veya kiremit kırıklarını kullanıyorum. Kiremit rengi oluyor. Ayrıca doğadaki objeleri de kullanıyorum."

KORONAVİRÜSTE ONLİNE EĞİTİM

Genellikle taşların üzerine yaptığı resimlerde doğadan elde ettiği boyaları kullanırken, ağaçların üzerindeki resimlerde ise sulu boya kullandığını belirten Öğüt, 'Serbest teknik objeye göre tekniği belirlediğim için belirli bir teknik diyemem. Koronavirüs nedeniyle eve döndüm. Eğitimime ise online olarak devam ediyorum. Bir taraftan da yine ailede hayvanları otlatma, sağma gibi çalışmaların yanısıra resim de yapmaya devam ediyorum" dedi.

EN SON BOB ROSS'U ÇİZDİ

Koronavirüs sürecinde de doğaya dikkat çekmek ve insanlara doğanın güzelliklerini göstermek istediğini kaydeden Öğüt, 'Yaptığım resimleri de sosyal medyadan paylaşıyorum. Örneğin son olarak bir ağacın üzerine ressam Bob Ross'u çizdim. Grafik tasarım ve kendi serbest çalışma alanımda bu işi ilerletmek istiyorum" diye konuştu.

Öğüt'ün portre resimleri arasında Atatürk, Mehmetçik, Piri Reis, Mel Gibson, Sherlock Holmes'i canlandıran Benedith Cumberbatch, Tuncel Kurtiz, Mabel Matiz, Barış Manço gibi birçok ünlü ismin de resimleri bulunuyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)

BURDUR 'Çoban ressam'ın eserleri doğayı süslüyor-ARŞİV

Koronavirüs, Ağlasun, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:44 Kaynak: DHA

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