Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika

Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

06.01.2021 14:40
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza, System.String[]

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Aralık 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 605 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası yazdı.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 Aralık 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 605 araç sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası yazdı.

Bir hafta boyunca 1787 aracın kontrol edildiği denetimde, 141 araç sürücüsüne, yönetmelikte belirtilen hız sınırını %10'dan %30 a kadar aşmaktan, 26 araç sürücüsüne ceza kesilirken hız sınırını %30'dan %50'ye kadar aşmaktan, 3 araç sürücüsüne, hız sınırını %50 den fazla aşmaktan, 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

denetimlerde ayrıca emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 1 araç sürücüsüne, servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan,

3 araç sürücüsüne, özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 1 araç sürücüsüne, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan, 421 sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden idari para cezası veildi.

605 araç sürücüsüne ceza yazılan denetimde 75 da araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Burdur, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da 1 haftada 605 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika


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