Burdur'da 10. Kitap Festivali açıldı - Son Dakika
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Burdur'da 10. Kitap Festivali açıldı

10.03.2022 17:10
Burdur'da 10. Kitap Festivali açıldı

Burdur Belediyesince bu yıl 10'ncusu düzenlenen "Kitap Festivali" kapılarını kitapseverlere açtı.

Burdur Belediyesince bu yıl 10'ncusu düzenlenen "Kitap Festivali" kapılarını kitapseverlere açtı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, geçen yıl fuarın Kovid-19 salgını nedeniyle açılmadığını söyledi.

Kalemi güçlü yazar ve şairleri kitapseverlerle buluşturduklarını belirten Ercengiz, okumanın öneminin İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de "Yaratan Rabbi'nin adıyla Oku" ayetiyle anlatıldığını ifade etti.

Ercengiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de cepheden cepheye koşarken elinde mutlaka okuyacağı bir kitap olduğunu vurgulayarak, "Fuarımız yaklaşık 2 hafta sizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin aydın kalemlerini, alanında ünlü isimlerini sizlerle buluşturmayı planladık. Tüm hemşehrilerimizi kitap fuarımıza davet ediyorum." dedi.

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Ali Orkun Ercengiz, Burdur, İslam, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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