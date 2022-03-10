Burdur'da 10. Kitap Festivali açıldı - Son Dakika

Burdur Belediyesince bu yıl 10'ncusu düzenlenen "Kitap Festivali" kapılarını kitapseverlere açtı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, geçen yıl fuarın Kovid-19 salgını nedeniyle açılmadığını söyledi.

Kalemi güçlü yazar ve şairleri kitapseverlerle buluşturduklarını belirten Ercengiz, okumanın öneminin İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de "Yaratan Rabbi'nin adıyla Oku" ayetiyle anlatıldığını ifade etti.

Ercengiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de cepheden cepheye koşarken elinde mutlaka okuyacağı bir kitap olduğunu vurgulayarak, "Fuarımız yaklaşık 2 hafta sizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin aydın kalemlerini, alanında ünlü isimlerini sizlerle buluşturmayı planladık. Tüm hemşehrilerimizi kitap fuarımıza davet ediyorum." dedi.