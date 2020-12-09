Burdur'da 100 bin kök yasadışı haşhaş eken şahıs yakalandı - Son Dakika

Burdur'da 100 bin kök yasadışı haşhaş eken şahıs yakalandı
09.12.2020 12:52
Burdur'da izinsiz ekimi yapılan yüz bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi imha edildi.
Burdur'da izinsiz ekimi yapılan yüz bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi imha edildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Çendik Köyü'nde izinsiz yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Jandarma ve Toprak Mahsulleri Ofisi ekiplerince, B.G. isimli şahsın tarlasında izinsiz ekimi yapılan yüz bin kök yasa dışı haşhaş bitkisi tespit edildi. Tespit edilen haşhaş bitkisi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sürülerek imha edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR
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