Burdur'da "112 Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Burdur'da "112 Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlenerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 112 Acil Çağrı Servisi ekipleri stant açtı.

Vatandaşlara farkındalık anketi düzenleyen ekipler, broşürler dağıttı.

Vali Yardımcısı Mehmet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, 1991'de acil durumlarda 112 numarasını "Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası" olarak belirlendiğini söyledi.

112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla 11 Şubat gününün 2009'dan beri "112 Günü" olarak kutlandığını anlatan Polat, "2021'de toplam 320 bin 595 çağrının 166 bin 959'u gerçek acil çağrı niteliğindedir. 153 bin 636'sı ise asılsız ihbarlardır. 112 numarasının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.