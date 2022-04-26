Burdur'da 112 sürücüye 'radarla hız' denetimi cezası - Son Dakika

Burdur'da 23-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen radarla hız denetimde kurallara uymayan 112 sürücüye ceza yağdı.

Burdur'da emniyet ekiplerince il genelinde radarla hız denetimine yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, 112 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

39 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak, 9 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak, 2 araç sürücüne hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşma suçundan işlem uygulanırken 62 sürücüye Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden olmak üzere toplamda 112 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulandı. 9 araç trafikten men edildi. - BURDUR