Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi

01.12.2020 22:05
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi, System.String[]

Burdur'da güvenlik güçleri tarafından vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen trafik uygulamaları kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Burdur'da güvenlik güçleri tarafından vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen trafik uygulamaları kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 25-26-27 Kasım 2020 tarihlerinde İl genelinde İhbarlı Trafik Işık ve İşaret İhlali, Yük Taşıyan Araçlar ile Alkol ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Etkisinde Araç Kullanımı'na yönelik denetimler yapıldı.

3 gün süren denetimde 644 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 28 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 10 araç sürücüsüne trafik işaret ve levhalara uymamaktan, 5 araç sürücüsüne eksik ya da arızalı ışık donanımı olan aracı kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne kamyon, çekici ve otobüslerde takograf bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 12 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 2 araç sürücüsüne hız sınırlarına uymamaktan 3 araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne taşıma kapasitesinin üstünde yük ya da yolcu taşımaktan, 2 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne zorunlu mali sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmaktan, 32 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden olmak üzere toplam 114 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Ayrıca 2 sürücünün, sürücü belgesi geri alınırken, 34 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi
Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik güçleri, Burdur, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 114 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı, 34 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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