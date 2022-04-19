Burdur'da 119 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da 119 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi

19.04.2022 10:37
Burdur'da 119 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 119 adet muhtelif tarihi eser ile 43 adet sikke ele geçirildi.

Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 119 adet muhtelif tarihi eser ile 43 adet sikke ele geçirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 119 adet muhtelif tarihi eser, 43 adet sikke, 3 adet dedektör, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet yivli av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, toplanan tarihi eserler Burdur Müzesine teslim edildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u ifadelerinin ardından, 7 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur'da 119 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Av Tüfeği, Jandarma, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 119 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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