Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası - Son Dakika

Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Denizli-Antalya karayolunda ve yapılan şok uygulamalarda 848 araç kontrol edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Denizli- Antalya karayolunda ve yapılan şok uygulamalarda 848 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 119 araca 39 bin 10 TL para cezası uygulandı.

Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılan uygulama ve çalışmalar paylaşıldı. Uygulama kapsamında GBT sorgulaması yapılan 327 şahıs içeresinden, yoklama kaçağı olan 1 şahsa gerekli tebligat yapıldı. Dolandırıcılık suçundan yakalanan şahıs da adli mercilere intikal ettirildi.


25 Haziran Çarşamba günü Bucak ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelileri yakalanarak, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ise aracı kullanmadan fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın yakalanırken, ikametinin mühürlemesi ve yurt dışı işlemleri için idari işlemler başlatıldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında maske takma kuralına uymayan 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.


Ayrıca trafik ekipleri tarafından kışla uygulama noktasında, Bucak Bölge Trafik önünde, Denizli-Antalya karayolunda ve yapılan şok uygulamalarda 848 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 119 araca 39 bin 10 TL para cezası uygulandı. İl merkezinde yapılan şok uygulama ve denetimlerde ise 156 araç sürücüsü kontrol edildi, 73 araç plakasına 24 bin 147 TL para cezası uygulandı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 12:24 Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da 119 araca 39 bin TL para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]