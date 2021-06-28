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BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU - Son Dakika

BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU

28.06.2021 14:06

BURDUR İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Burdur'da 27 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 128 bin 754 kişinin ilk doz, 68 bin 253 kişinin de ikinci doz aşısını olduğunu söyledi.

BURDUR İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Burdur'da 27 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 128 bin 754 kişinin ilk doz, 68 bin 253 kişinin de ikinci doz aşısını olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta yaptığı açıklamada Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında yer alan Burdur'da aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, "Aşılamadaki hedefimiz insanların hem hastalığa yakalanmasını engellemek hem de ağır hastalığı engellemek. Bu kapsamda bunun olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Ağır hasta sayısı ve ölüm oranlarında düşüş görmekteyiz. Dün itibarıyla ilimizde 128 bin 754 kişiye birinci doz aşıları yapıldı. 68 bin 253 kişinin de aşısını tamamlamış olduk. Yüzde 68 bizim aşılama oranımız ama 18 yaş üstüne de aşılama başladığı için hedef nüfus artıyor, bu seviyede tutmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Aşılamadaki hedeflerinin kişilerin randevu alarak aşı yaptırması olduğunu vurgulayan Sırrı Şenbayram, "Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı başkanlığımızda oluşturduğumuz bir ekiple aşı zamanı gelip yaptırmayan kişilere ulaşıyoruz. Onlara neden aşı yaptırmadıklarını soruyoruz, kafalarında soru işaretleri varsa onları cevaplıyoruz, aile hekimleri ile görüştürüyoruz, onlardan da fikir alabiliyorlar. Randevu alamayanlara yardımcı oluyoruz. Gelemeyecek durumda olanlara gidiyoruz. Toplu aşılama ve mobil aşılama uygulamalarımız var. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde, Şeker Fabrikası'nda, Burdur'a vatani görevlerini yapmak için gelen askerlerimizin de bulundukları yerde aşılamalarını yaparak bu şekilde mobil aşılama hizmetlerimizi sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Burdur'da vaka ve ölüm oranlarında düşüş yaşandığını kaydeden Sırrı Şenbayram, şöyle dedi:

"Günlük vaka sayılarımız oldukça düştü günde ortalama 10-20 arasında vaka görülüyor, bizi mutlu eden vefat sayılarımız da oldukça düştü. Bu durum bir rehavete yol açmamalı, 'ben aşı oldum nasıl olsa bir şey olmaz' dememek lazım. İkinci doz aşı tamamlandıktan sonra 14 günlük bir süre var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymaya devam etmek gerekiyor."

BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU
BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU
BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU
BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Sırrı Şenbayram, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA 128 BİN 754 KİŞİ İLK DOZ AŞISINI OLDU - Son Dakika


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