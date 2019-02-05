Son Dakika Haberleri: Burdur'da 1300 kişi hastaneye kaldırıldı, validen su uyarısı

Burdur'da 1300 kişi hastaneye kaldırıldı, validen su uyarısı

28 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 1300'e ulaştı.

Burdur'da 1300 kişi hastaneye kaldırıldı, validen su uyarısı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 1300'e ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:05 

Bucak, Burdur, Ekonomi
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