Burdur'da 1300 kişi hastaneye kaldırıldı, validen su uyarısı
28 dakika önce
Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 1300'e ulaştı.
Burdur
'un Bucak
ilçesinde içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 1300'e ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:05
Burdur'un Bucak İlçesinde 600 Kişi, Zehirlenme Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu
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