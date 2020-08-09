Burdur'da 14 yıldır aranan hükümlü dolandırıcılık yapınca yakalandı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan hükümlü, dolandırıcılık yapınca yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir marketten aynı kişinin ikinci kez "tırnakçılık" olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Hüseyin G'yi (52) düzenlenen operasyonla çevre yolunda yakaladı.

Sahte kimlik kullanan Hüseyin G'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 14 yıldır arandığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.