Burdur'da 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası - Son Dakika

Burdur'da 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası

12 dakika önce

Burdur'da yapılan uygulamada 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.

Burdur'da 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası, System.String[]

Burdur'da yapılan uygulamada 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan İşçi ve Personel Taşımacılığına yönelik trafik uygulaması yapıldı. İki aşamalı olarak, 15 trafik ekibi, 30 personelin katılımı ile icra edilen uygulamada 17 servis aracı, olmak üzere toplamda 219 araç kontrol edildi. Haciz yakalamalı 1 servis aracı yakalandı ve 297 şahıs sorgulandı.


Diğer cezalar ile birlikte 15 araca 4 bin 943 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi ve 2 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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