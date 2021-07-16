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Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni - Son Dakika

Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni

16 Temmuz 2021 Cuma 00:34
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni, System.String[]

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için anma töreni düzenlendi.

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için anma töreni düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen törende, sosyal mesafe kuralına dikkat eden vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekiplerinin üst düzeyde güvenlik tedbiri aldığı program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şiirlerin de okunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesine ilişkin konuşması çevrimiçi bağlantı ile izlendi. Ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş, sancak koşusuna katılan sporculara hediyeleri verdikten sonra anı defterini imzaladı.

Vali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada 5 yıl önce kahraman Türk ordusu içerisinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensubu bir grup üniformalı hain tarafından, devlet yönetiminin ele geçirilmek suretiyle, Cumhuriyet tarihinin en hain darbe kalkışması gerçekleştirilmeye çalışıldığını hatırlattı. Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün yıllarca kendisini İslam'ın ilke ve değerleri ardına gizleyerek küresel güç odaklarının taşeronluğunu yaptığını kaydeden Vali Arslantaş "Eğitim ve hizmet kisvesi altında kavramlarımızı ve değerlerimizi suiistimal etmiş, gizli emelleri uğruna gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını ifsat etmiştir. Ülkemiz üzerindeki emellerini 15 Temmuz hain kalkışması ile uygulamayı hedefleyen, eli kanlı FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri, istiklal ve istikbali uğrunda bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletimizin karşısında bir kez daha yenilgiye uğramışlardır. Melanet Gülen Çetesi 15 Temmuz'da Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. Darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk Milleti 15 Temmuz'da destan destan büyümüş, bağımsızlık onuruna, bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürülmemiştir. Darbecilerin gasp ettiği tanklar altında ezilseler de teslim olmayan, korsan savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlamalarına boyun eğmeyen, helikopterlerden açılan ateşlere hedef olsa da korkmayan, meydanlarda, yollarda, köprülerde direne direne devleşen Aziz Millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır. 15 Temmuz'da ihanet, imanı yenememiştir. 15 Temmuz'da batıl, Hakk'ı alt edememiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu "şerefsiz akını" yerle bir edilmiştir. O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden, şehitlik şerefine nail olanlar, gazilik onuruna erişenler oldu. Vatan uğruna verilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek her zaman elde edilebilecek ayrıcalıklar değildir" dedi.

İlk kurşunu sıkarak 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'i, ömrünü terörle mücadeleye adamış Burdurlu Özel Harekat Polisi Şehit Akif Altay'ı ve nice şehitleri, gazileri unutmayacaklarını kaydeden Vali Arslantaş darbecilerin üstüne korkmadan yürüyenleri, tankların önüne yatanları, evden abdestini alıp ailesiyle helalleşip meydanlara koşanları anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Arslantaş şöyle dedi:

"Bize düşen, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamaktır. Bize düşen; milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla, milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş ile birlikte, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehit Ömer Halisdemir'in kız kardeşi Elif Serin, Özel Harekat Polisi Şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı - BURDUR

Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni
Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni

Cumhuriyet, 15 Temmuz, Burdur, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da 15 Temmuz Şehitleri anma töreni - Son Dakika


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