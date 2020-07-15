Burdur'da 15 Temmuz sergisi - Son Dakika

Burdur'da 15 Temmuz sergisi

BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

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Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen ve 15 Temmuz günü Ankara ve İstanbul'da yaşananların yer aldığı fotoğraflar ve Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin resimlerinden oluşan serginin açılışına, Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Başsavcı Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, 15 Temmuz Şehidi Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın eşi Gülsüm ve oğlu Niyazi Altay katıldı.

Vali Arslantaş ve protokol üyeleri daha sonra Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici olarak Anakra Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde eğitici olarak bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan binada şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın Çeltikçi ilçesi Güvenli Köyü'ndeki mezarına gitti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Arslantaş şehit mezarına karanfil bıraktı.

Şehit eşinin mezarına karanfil bırakan Gülsüm Altay, "Allah bu vatanda bir daha böyle birşey göstermesin. Vatan uğruna, bayrak aşkına canımızı verdik. Bu vatana bu bayrağa da kalanlar sahip çıkar inşallah. 15 Temmuz'da herşeyimiz bitti. Düşüncelerimiz kalmadı. Hayallerimiz yalan oldu. 15 Temmuz'da herşey yalan oldu. O vatan aşkı ile yanıp tutuşurken, biz onu beklerken kara haberi geldi. O hep şehitliği düşünüyordu. Biz ona amin diyemedik. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin" dedi.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burdur'da 15 Temmuz sergisi - Son Dakika
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