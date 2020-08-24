Burdur'da 158 işletmeye 200 damızlık koç dağıtıldı - Son Dakika

Burdur'da il genelinde 158 hayvancılık işletmesine 200 damızlık koç dağıtıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde verimliliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik yürütülen proje kapsamında Anadolu merinosu damızlık koçların kura çekim töreninin yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, törende konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, projeyle sürülerin ıslahını ve kan değişimini sağlanacağını söyledi.

Vali Arslantaş, Burdur'da temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayarak, "Bu koçların sürülerin ıslahı için çalışan, alın teri döken çiftçilerimize hayırlı, bereketli ve verimli olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Arslantaş'la programa katılan AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık tarafından çekilen kuralar sonucu yetiştiricilere koçları teslim edildi.