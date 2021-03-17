Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika

Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza

17.03.2021 14:58
Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza, System.String[]

Burdur'da trafik ekipleri tarafından 2 gün süren denetimlerde 17 araç sürücüsüne trafik cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Burdur'da trafik ekipleri tarafından 2 gün süren denetimlerde 17 araç sürücüsüne trafik cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yük taşıyan araçlar, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2 gün süren ve 221 aracın kontrol edildiği denetimde 2 sürücüye sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, 1 sürücüye motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasından, 1 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 8 sürücüye takograf kullanmamak ya da kullanılır şekilde bulundurmamaktan, 2 sürücüye muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 3 sürücüye ise Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı. 5 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza
Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Bisiklet, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 17 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika


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