Burdur'da 170 araç sürücüne hız cezası - Son Dakika

Burdur'da 170 araç sürücüne hız cezası

Burdur'da 3 gün süren Radarla Hız Denetimi'nde kontrol edilen 170 aracın hepsine ceza yazıldı.

Burdur'da 3 gün süren Radarla Hız Denetimi'nde kontrol edilen 170 aracın hepsine ceza yazıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün boyunca Radarla Hız Denetimi Uygulaması gerçekleştirdi. 170 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 131 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 18 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaktan, 2 araç sürücüsüne hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmaktan, 19 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden trafik idari para cezası uyguladı. - BURDUR

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