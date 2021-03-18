Burdur'da 18 Mart töreni - Son Dakika

Burdur'da 18 Mart töreni

Burdur'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar tarafından anıta çelenk sunuldu. Bir manga asker tarafından saygı atışı yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tank Yüzbaşı Murat Evran, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" dedi.

Gazi Uzman Çavuş Himmet Can tarafından şiir okunan törende, Vali Ali Arslantaş şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Arslantaş, "Yazdığımız en büyük kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle tören sona erdi.