Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Karamanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, belediye binasının yanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
Karamanlı Kaymakamı Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gaziler ve daire müdürlerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Kaymakam Coşkun, programa katılanlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:01 - Kaynak: AA
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