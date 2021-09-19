Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Akif Altay Ortaokulundaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali Arslantaş, Burdur Öğretmenevinde devam eden programda, bu topraklarda bağımsız yaşamalarını sağlayan şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Gazilerin uzuvlarını cennete kendilerinden önce gönderdiklerini belirten Arslantaş, hayatta olan gazilere sağlık ve afiyet, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal edenlere de rahmet diledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar da gazinin her koşulda vatan, bayrak, ezan, namus ve Allah aşkına ay yıldızlı bayrakta bir damla kan olmak isteyenin adı olduğunu ifade etti.

Gazilerin şehitlerin yaşayan şahitleri olduğunu vurgulayan Okyar, "Türk ulusu asker millettir." dedi.

Programa protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.