Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı - Son Dakika

Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşlıları ve gençleri evlerinde ziyaret etti.

Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşlıları ve gençleri evlerinde ziyaret etti.


Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu. Salgın dolayısıyla 19 Mayıs coşkusunun evlere taşındığı bu özel günde Vali Hasan Şıldak 88 yaşındaki Gülsüm Tosun'u evinde ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.


Ziyaretlerine Güreş Balkan Şampiyonasında birinci olan sporcu Ece Ece ve Gençlik Haftası dolayısıyla yapılan resim yarışmasında birinci olan öğrenci Buse Önkol'la devam eden Vali Şıldak, evlerinde ziyaret ettiği sporcu ve öğrenciye hediyelerini takdim etti. Burdur Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Mayıs ziyaretleri kapsamında Şıldak'ın yanı sıra il protokolü de benzer ziyaretlerde bulundu.


"E-Tören yayına girdi"


Ziyaretlerin sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Şıldak, "Milletçe bugün milli nücadelemizin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yılını idrak ediyoruz. Bütün milletimizin ve ilimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Salgın süreci sebebiyle ilimizdeki kutlamaları farklı bir formatta gerçekleştirdik. Aynı zamanda bayram coşkusunu gençlerimizin özel gününü çok farklı bir konsept içinde arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler bu kapsamda saat 11 itibariyle youtube üzerinden ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün hazırladığı, dijital sistem üzerinden E-Tören yayına girdi. Yine biz saat 10.00'dan itibaren sporcu gençlerimiz ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede hem sporcularımız, gençlerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem antrenörlerimiz yer aldı. Onlarla çok verimli, çok keyifli bir sohbet yaptık. Günün anlam ve önemini konuştuk. Burdur'daki spor faaliyetlerini konuştuk. Bunun ötesinde gerek ben Vali olarak, gerekse ilimizin değerli protokol mensupları günün anlam ve önemini belirten resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren çocuklarımızı ziyaret ederek onları ödüllendirdik. Yine aramızda yaşlı genç fark etmeksizin bugün doğmuş olan vatandaşlarımızı da belirleyerek doğum günlerini kutladık. Onlara doğum günü pastalarını takdim ettik. Bunun ötesinde sporcu gençlerimiz var. İlimizin hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde başarı kazanmış, bizleri gururlandıran, gurur abidesi çocuklarımız var. Onları evlerinde ziyaret ettik. Bu programları bizzat iştirak ederek Vefa Sosyal Destek Gurubumuz ile birlikte ailelerimizi gençlerimizi mutlu etmeye bu anlamlı günün mutluluğunu paylaşmaya özen gösterdik. Yine öğleden sonra da büyük bir konvoyumuz olacak. 19 Mayıs'ı coşkuyla bütün halkımıza yansıtmak için caddelerimizde, sokaklarımızda gençlik marşını çalarak bütün kamu araçlarımızın katılacağı bayraklarla donattığımız bu araçlarımızın bir geçidini izleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.


"Hasta sayısı 3'e düştü"


Salgın süreciyle ilgili yürütülen çalışmaları paylaşan Şıldak, "İlimiz inşallah Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlama ile birlikte salgın sürecindeki başarılı çizgisini devam ettirecek. İnşallah daha sağlıklı günlerde, daha huzurlu günlerde toplum olarak millet olarak burada yaşamaya, insanlarımızın mutluluğunu paylaşmaya devam edeceğiz. Salgın süreciyle ilgili mutlu haberi de paylaşmak istiyorum. Şuanda ilmizde aktif olarak pozitif durumda bulunan hasta sayısı 3'e düştü. 3 vatandaşımız Burdur ve Bucak İlçesindeki hastanelerimizde tedavi görüyor. 3'ünde de iyileşmeye giden bir süreç var. Ümit ediyoruz ki bu hafta içinde 3 hastamızı taburcu etmek suretiyle ilimizde hastamız kalmamış olacak. Bilindiği üzere hafta başında berberler, kuaförler ve güzellik salonları çalışmaya başlamıştı. İnsanlarımızın bu konuda da hiçbir mağduriyet yaşamaması adına 700'ün üzerinde vatandaşımızın testlerini yaptırdık. Bu çalışmanın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Bucak İlçemize bağlı Kocaaliler Beldesindeki bir berberimiz de pozitif vaka tespit ettik. Çok hızlı bir şekilde hemen müdahalesi yapıldı. ve orada da bir karantina tedbiri uyguluyoruz. Her hangi bir bulaşma, her hangi bir yayılma görülmedi. Orada da sıkı tedbirler var. İnşallah bu süreci toplumumuzun halkımızın desteği ile duyarlı Burdur insanımızın anlayışıyla aşmış olacağız. Artık normalleşme sürecindeyiz. Ekonomimizin çarkları dönmeye başladı. Yavaş yavaş tedbirler gevşetilecek. Fakat tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz. Bu tedbirler uzun bir süre daha hayatımızın önemli bir parçası olacak. Burada iki şeye dikkat etmemiz lazım. Maske kullanımı ve sosyal mesafe. Kesinlikle maskesiz dışarıda bulunmamamız gerekiyor" dedi. - BURDUR

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 05:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı         
13:24
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir         
13:09
Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi Güney Kore'de oynanan bir maçta, tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirildi         
13:04
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 17:33:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da 19 Mayıs e-Tören ile kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]