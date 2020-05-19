Burdur'da 19 Mayıs e-törenle kutlandı - Son Dakika

Burdur'da 19 Mayıs e-törenle kutlandı

Burdur'da 19 Mayıs e-törenle kutlandı Burdur Valisi yaşlı ve gençleri evlerinde ziyaret etti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşlıları ve gençleri evlerinde ziyaret etti.

Burdur'da 19 Mayıs e-törenle kutlandı

Burdur Valisi yaşlı ve gençleri evlerinde ziyaret etti

BURDUR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşlıları ve gençleri evlerinde ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu. Salgın dolayısıyla 19 Mayıs coşkusunun evlere taşındığı bu özel günde Vali Hasan Şıldak 88 yaşındaki Gülsüm Tosun'u evinde ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.

Ziyaretlerine Güreş Balkan Şampiyonasında birinci olan sporcu Ece Ece ve Gençlik Haftası dolayısıyla yapılan resim yarışmasında birinci olan öğrenci Buse Önkol'la devam eden Vali Şıldak, evlerinde ziyaret ettiği sporcu ve öğrenciye hediyelerini takdim etti. Burdur Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Mayıs ziyaretleri kapsamında Şıldak'ın yanı sıra il protokolü de benzer ziyaretlerde bulundu.

"E-Tören yayına girdi"

Ziyaretlerin sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Şıldak, "Milletçe bugün milli nücadelemizin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yılını idrak ediyoruz. Bütün milletimizin ve ilimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Salgın süreci sebebiyle ilimizdeki kutlamaları farklı bir formatta gerçekleştirdik. Aynı zamanda bayram coşkusunu gençlerimizin özel gününü çok farklı bir konsept içinde arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler bu kapsamda saat 11 itibariyle youtube üzerinden ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün hazırladığı, dijital sistem üzerinden E-Tören yayına girdi. Yine biz saat 10.00'dan itibaren sporcu gençlerimiz ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede hem sporcularımız, gençlerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem antrenörlerimiz yer aldı. Onlarla çok verimli, çok keyifli bir sohbet yaptık. Günün anlam ve önemini konuştuk. Burdur'daki spor faaliyetlerini konuştuk. Bunun ötesinde gerek ben Vali olarak, gerekse ilimizin değerli protokol mensupları günün anlam ve önemini belirten resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren çocuklarımızı ziyaret ederek onları ödüllendirdik. Yine aramızda yaşlı genç fark etmeksizin bugün doğmuş olan vatandaşlarımızı da belirleyerek doğum günlerini kutladık. Onlara doğum günü pastalarını takdim ettik. Bunun ötesinde sporcu gençlerimiz var. İlimizin hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde başarı kazanmış, bizleri gururlandıran, gurur abidesi çocuklarımız var. Onları evlerinde ziyaret ettik. Bu programları bizzat iştirak ederek Vefa Sosyal Destek Gurubumuz ile birlikte ailelerimizi gençlerimizi mutlu etmeye bu anlamlı günün mutluluğunu paylaşmaya özen gösterdik. Yine öğleden sonra da büyük bir konvoyumuz olacak. 19 Mayıs'ı coşkuyla bütün halkımıza yansıtmak için caddelerimizde, sokaklarımızda gençlik marşını çalarak bütün kamu araçlarımızın katılacağı bayraklarla donattığımız bu araçlarımızın bir geçidini izleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Hasta sayısı 3'e düştü"

Salgın süreciyle ilgili yürütülen çalışmaları paylaşan Şıldak, "İlimiz inşallah Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlama ile birlikte salgın sürecindeki başarılı çizgisini devam ettirecek. İnşallah daha sağlıklı günlerde, daha huzurlu günlerde toplum olarak millet olarak burada yaşamaya, insanlarımızın mutluluğunu paylaşmaya devam edeceğiz. Salgın süreciyle ilgili mutlu haberi de paylaşmak istiyorum. Şuanda ilmizde aktif olarak pozitif durumda bulunan hasta sayısı 3'e düştü. 3 vatandaşımız Burdur ve Bucak İlçesindeki hastanelerimizde tedavi görüyor. 3'ünde de iyileşmeye giden bir süreç var. Ümit ediyoruz ki bu hafta içinde 3 hastamızı taburcu etmek suretiyle ilimizde hastamız kalmamış olacak. Bilindiği üzere hafta başında berberler, kuaförler ve güzellik salonları çalışmaya başlamıştı. İnsanlarımızın bu konuda da hiçbir mağduriyet yaşamaması adına 700'ün üzerinde vatandaşımızın testlerini yaptırdık. Bu çalışmanın da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Bucak İlçemize bağlı Kocaaliler Beldesindeki bir berberimiz de pozitif vaka tespit ettik. Çok hızlı bir şekilde hemen müdahalesi yapıldı. ve orada da bir karantina tedbiri uyguluyoruz. Her hangi bir bulaşma, her hangi bir yayılma görülmedi. Orada da sıkı tedbirler var. İnşallah bu süreci toplumumuzun halkımızın desteği ile duyarlı Burdur insanımızın anlayışıyla aşmış olacağız. Artık normalleşme sürecindeyiz. Ekonomimizin çarkları dönmeye başladı. Yavaş yavaş tedbirler gevşetilecek. Fakat tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz. Bu tedbirler uzun bir süre daha hayatımızın önemli bir parçası olacak. Burada iki şeye dikkat etmemiz lazım. Maske kullanımı ve sosyal mesafe. Kesinlikle maskesiz dışarıda bulunmamamız gerekiyor" dedi.

Burdur'da 19 Mayıs e-törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Şıldak, 19 Mayıs, Burdur, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 06:58 Kaynak: İHA

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