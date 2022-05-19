BURDUR'DA 19 MAYIS TÖRENİ - Son Dakika
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BURDUR'DA 19 MAYIS TÖRENİ

19.05.2022 13:03
BURDUR'DA 19 MAYIS TÖRENİ

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Ali Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Baro Başkanı Ramazan Gedik katıldı. Orhan Kemerkaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Merkez Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki törene Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Ali Arslan, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Emniyet Müdürü ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu katıldı. Vali Arslantaş, Garnizon Komutanı Çankaya ve Belediye Başkanı Ercengiz'in törene katılanların bayramını kutlamasının ardından İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'nın konuşmasının ardından törende, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. 19 Mayıs dolayısıyla kent merkezindeki okullar arasından düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, jimnastik, judo, kick boks ve halk oyunları gösterileri ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle son buldu.

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Kaynak: DHA

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