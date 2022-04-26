Burdur'da 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirildi

26.04.2022 17:24
Burdur'da 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirildi

Burdur'da emniyet ekipleri, kontrol noktasında durdukları araç içerisinde 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirdi.

Burdur'da emniyet ekipleri, kontrol noktasında durdukları araç içerisinde 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Nisan Pazartesi günü polis kontrol noktasında durdurulan B.C. idaresindeki araçta yapılan aramada, 7 adet çeşitli ebatlarda plastik tank ve bidonların içerisinde toplamda 2 bin 790 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Araç sürücüsü B.C.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet olayı suçundan işlem yapıldı. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Burdur, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da 2 bin 790 litre kaçak yakıt ele geçirildi - Son Dakika
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