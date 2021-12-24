BURDUR'DA 2 TRAFİK KAZASINDA 5 YARALI - Son Dakika

Burdur'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen ilk kazada Hasan Yiğit (30) kullandığı 15 AF 467 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilde Yiğit yaralandı. Yiğit, sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Milli Egemenlik Caddesi'ndeki ikinci kazada ise Onur Bilkiç (22) idaresindeki 15 ABF 485 plakalı otomobille Erol Öztaş'ın (41) kullandığı 34 DNY 815 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle, Erol Öztaş'ın otomobilindeki Aynur Öztaş (47) ve Sude Naz Öztaş (14) yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
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