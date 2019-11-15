Son Dakika Haberleri: Burdur'da 251 uzman erbaş yemin etti
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Burdur'da 251 uzman erbaş yemin etti

6 saat önce

Burdur'da temel eğitimlerini tamamlayan 10. dönem 251 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.

Burdur'da 251 uzman erbaş yemin etti, System.String[]

Burdur'da temel eğitimlerini tamamlayan 10. dönem 251 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda gerçekleştirilen yemin töreni, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Birlik sancağının yerini almasından sonra temel eğitimlerini tamamlayan 251 uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sedat Göllü, eğitim sırasında başarı gösteren uzman erbaşlara ödüllerini takdim etti.

Göllü, törende, uzman erbaşların vatan, millet ve vazife uğruna canlarını feda etmeye yemin ettiklerini belirtti.

Yeminin anlamının askerin mesleğine yürekten bağlanışı ve milletine verdiği şeref sözü olduğunu dile getiren Göllü, "Yeminin teminatı onurdur, bedeli de gerektiğinde vatan uğruna şehit olmaktır." dedi.

Piyade marşını okuyan uzman erbaşlar, törenin sonunda askerleri bando eşliğinde geçiş yaptı. Bu sırada dayısının yemin törenine gelen asker kıyafeti giydirilen 3 yaşındaki Yusuf Turan, geçiş yapan askerleri asker selamıyla selamladı.

Daha sonra aileler, hasret gidermek için çocuklarıyla bir araya geldiklerinde sevinçten gözyaşı döktü.

Piyade, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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