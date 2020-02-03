Burdur'da 26 adet sulama tesisi, 14 baraj ve 1 gölet tamamlandı - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Burdur'da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini, 243 bin 50 dekar araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 365 milyon TL zirai gelir artışı sağlayıp 120 derenin ıslahını tamamladıklarının söyledi.



DSİ Burdur'da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Burdur iline çok önemli projeler yaptıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Burdur'da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 243 bin 50 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 365 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 120 derenin ıslahını tamamladık" dedi.



"Sulama projeleri bölge için kalkınmanın anahtarı"



Son 17 yılda tamamlanan 26 adet sulama tesisi ile toplam 243 bin 50 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın "Böylece çiftçilerimize yıllık 365 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 7 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Burdur'un bereketli topraklarına 26 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz" diye belirtti.



Burdur'un su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, "Burdur'a bugüne kadar 14 baraj ve 1 gölet yaptık. 7 adet barajın ve 1 Gölet'in inşaat çalışmaları devam ediyor" ifadelerinde bulundu.



Genel Müdür Aydın, Burdur'da 2020 yılı sonuna kadar 2 adet içme suyu tesisinin tamamlanacağını belirterek, tamamlanacak bu tesisler ile Burdur şehir merkezine yıllık toplam 9,46 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini açıkladı.



"Burdur için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz"



Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan DSİ Genel Müdürü Aydın "Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Burdur için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 120 adet dere ıslah tesisi yaparak Burdur şehir merkezi ve 84 meskun mahal, 49 bin 628 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 9 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir" dedi. - ANTALYA