Son Dakika Haberleri: Burdur'da 3,4 Büyüklüğünde Deprem

Burdur'da 3,4 Büyüklüğünde Deprem

11 dakika önce

BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burdur'da 3,4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

AFAD, Burdur, Güncel
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