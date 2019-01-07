Burdur'da 3,4 Büyüklüğünde Deprem

BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi. - Burdur

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi