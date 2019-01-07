Son Dakika Haberleri: Burdur'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Burdur'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burdur'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 11.56 sıralarında Burdur merkezde yerin 7.7 kilometre derinliğinde, 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Burdur'daki depremin herhangi bir hasara yol açmadığı öğrenildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

AFAD, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 18:00:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]