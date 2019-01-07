Burdur'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Burdur'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Burdur
'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum (AFAD
) Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 11.56 sıralarında Burdur merkezde yerin 7.7 kilometre derinliğinde, 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Burdur'daki depremin herhangi bir hasara yol açmadığı öğrenildi. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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