Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

Burdur'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, programda, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik yaptıkları çalışmaların toplumun bütün kesimine yansıdığını söyledi.

Engellilerin de Türkiye Cumhuriyetinin onurlu birer vatandaşları olduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, biz yöneticilere talimatı şudur. 'İnsanlarımız insan yerine konulacak, devlet vatandaşın hizmetinde hiçbir kusur göstermeyecek.' Yaklaşımımız budur. Burdur'da üzerinde hassasiyetle durmaya ve uygulamaya çalıştığımız husus burdur. Bütün birimlerimizle bunun gayreti içindeyiz. Halkımızla hareket ederek, onların yanında ve arasında olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özel Eğitim okullarımız, rehabilitasyon merkezimizde her türlü maddi imkanların sunulması bakımından Türkiye'de engelli vatandaşlarımıza yönelik eksik bir uygulamanın olmadığını söylemek durumundayız. Yine erişilebilirlik konusunda da başta kamu binalarımız olmak üzere çok duyarlı bir yaklaşım var."

Programa, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.