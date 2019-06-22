Son Dakika Haberleri: Burdur'da 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Burdur'da 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

1 saat önce

Burdur'da yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Burdur'da 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu, System.String[]
Burdur'da yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Üçdibek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür telefonlara cevap vermeyen ve çalınmasına rağmen kapıyı açmayan 48 yaşındaki Güzin Şener'in komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Polis ekipleri, talihsiz kadını mutfak kapısının önünde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından ceset, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Burdur, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın girişimcinin çilek başarısı Temizlik yapan kadını taciz eden sapık bir anda neye uğradığını şaşırdı Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 00:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da 3 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]