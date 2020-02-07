Burdur'da 3 ilçede okullara kar tatili - Son Dakika

BURDUR'un 3 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.