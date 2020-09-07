Burdur'da 3 kazada 7 yaralı - Son Dakika

Burdur'da 3 kazada 7 yaralı

BURDUR'da sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobillerin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen iki ayrı kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Başka bir kazada ise inşaatın temel betonuna çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Burdur- Tefenni karayolu Yassıgüme köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada Furkan Korkmaz (31) yönetimindeki 34 KK 7402 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Korkmaz ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Nergüzel Korkmaz (33) ve çocuğu Yaser Korkmaz (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

Burdur- Tefenni karayolunun 20'nci kilometrede öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Yaşar Kemal Bostan'ın kullandığı 07 AJN 262 plakalı otomobil Akyaka köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Yaşar Kemal Bostan'ın eşi Yurdagül Bostan (44) ile oğlu Yasin Samet Bostan (12) ve kızı Irmak Bostan (8) yaralandı. Otomobilde sıkışan Yurdagül Bostan'ı Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi Serdaroğlu Caddesi'nde meydana gelen diğer kazada ise Aynur Dündar yönetimindeki 15 AC 887 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaatın temel duvarına çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta maddi hasar oluştu.