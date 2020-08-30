Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Burdur'da 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

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