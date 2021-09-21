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Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi

21.09.2021 23:25
Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi, System.String[]

Burdur'da tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi.

Burdur'da tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen H.B. ve F.Ç'yi takibe aldı.

Isparta- Ağlasun kara yolunda durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 30 sikke ve insan figürlü 2 obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Burdur, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi - Son Dakika
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