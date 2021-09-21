Burdur'da 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'da tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü 2 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen H.B. ve F.Ç'yi takibe aldı.
Isparta- Ağlasun kara yolunda durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 30 sikke ve insan figürlü 2 obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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