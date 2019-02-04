Burdur'da 300 Kişi Hastaneye Başvurunca Sudan Numune Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal nedeniyle 300 kişinin hastaneye başvurmasının ardından içme suyundan numune alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal nedeniyle 300 kişinin hastaneye başvurmasının ardından içme suyundan numune alındı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün ve bugün Bucak Devlet Hastanesine başvuruların artması üzerine, kaymakamlık koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi ile Belediye Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.



Bu durumun yaşanması nedeniyle içme suyundan gerekli numunelerin alınarak incelemeye gönderildiği bildirilen açıklamada, "İnceleme sonucu beklenmeksizin önleyici tedbir amaçlı içme suyu depolarımızda süper klorlama çalışması yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, çalışmalar sırasında kısmi zamanlı su kesintileri olabileceği, vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.



Kaymakam Yalçın Sezgin de yaptığı yazılı açıklamada, rahatsızlıkların sudan kaynaklandığına dair kesin bilgi olmadığına işaret etti.



Numunelerin çeşitli mahallelerden alındığını belirten Sezgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, hastalar ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban sularıyla birleşmesinden dolayı bir etki midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Hastaneye gelen vatandaşların şikayetleri sulardan da olabileceğinden tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz."

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