Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

14.04.2022 00:13
Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

Burdur'da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktalarında yapılan denetimlerde M.A. ve H.Ş.'nin kullandığı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda farklı markalarda toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Haklarında işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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