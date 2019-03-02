Son Dakika Haberleri: Burdur'da 316 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Burdur'da 316 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

42 dakika önce

BURDUR'un Bucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 316 parça sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Burdur'da 316 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
BURDUR'un Bucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 316 parça sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde oturan H.S.'nin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 198 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 30 Osmanlı dönemine ait sikke, 23 ok ucu, 3 adet bileklik, 5 yüzük ve 51 metal obje ele geçirildi.

H.S. hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:08 Kaynak: DHA

Bucak, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Son Dakika! Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da 316 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]