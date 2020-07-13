Burdur'da, 33 askerde koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Burdur'da, 33 askerde koronavirüs tespit edildi
BURDUR'da, 58'inci Piyade Alayı'nda Covid-19 testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.
BURDUR'da, 58'inci Piyade Alayı'nda Covid-19 testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.
Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.Öte yandan Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev karantinaya alındı. Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:40 Kaynak: DHA
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