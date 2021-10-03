BURDUR'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KÖYLÜLERİ KORKUTTU - Son Dakika

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Merkez üssü Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü olan Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem köyde yaşayanları korkuttu. Muhtar Hasan Arslan, "Köyümüzde şiddetli bir deprem oldu. Bunun akabinde panikledik. Evlerden dışarı çıktık. Deprem sonrası köyde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar var mı diyerek köy içerisini kontrol ettim. Köyde herhangi bir can kaybı yaralanma ve bina yıkıntısı olmamıştır. Tedirginlikten başka bir şey yaşamadık" dedi.

Muhtar Hasan Arslan, deprem sonrası Kaymakamlık, AFAD, jandarma, 112'nin telefonla arayarak durum hakkında bilgi isteyip yardıma ihtiyaç olup olunmadığını sorduklarını da belirtti.

Kestel köyünde depremi hisseden vatandaşlardan Süleyman Gök, "Ben bugüne kadar çok değişik depremler gördüm, ancak bu depremin şiddetini çok fazla hissettim. Deprem 4-5 saniye sürdü. 30 saniye falan sürseydi yıkılmadık ev bırakmayabilirdi" diye konuştu.

Aynı köyden Muammer Akman da "52 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir deprem hissetmedim. Babamın eski evin bacası göçtü, oturduğum evin üzerindeki kiremitlerin hepsinden ses geldi, evin yan tarafında ceviz ağacı vardı depremden sallanarak dans etti. Deprem 10- 15 saniye sürseydi köyde dikili taş kalmazdı" dedi.