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Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştu

6 saat önce

Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştuBURDUR - Burdur'da emekçi kadınların eliyle yaklaşık 4 bin lavanta fidanı dikildi.

Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştu

BURDUR - Burdur'da emekçi kadınların eliyle yaklaşık 4 bin lavanta fidanı dikildi.

Burdur'da Armağan İlci Mahallesi'nde bir parkı "lavanta bahçesi"ne dönüştürmek için Burdur'la özleşen lavantalar toprakla buluşturuldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Park Bahçeler Müdürlüğü önce dikilecek alanda hazırlık yaptı. Bugün de emekçi çalışan kadınlarımızın eliyle yaklaşık 4 bin fidanı bu alana dikiyoruz. Bu alan bir iki yıl sonra lavanta bahçesi haline gelecek. Kendi marka değeri olan lavantayı da Burdur merkezindeki bir mahalle arasında görebileceğiz. Ne kadar yeşil o kadar güzel bir hayat bilinci. Gül ve bitkiler bahçesi yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız temalı bahçe çalışmaları olarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Burdur'da 4 bin lavanta toprakla buluştu

Emekçi, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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