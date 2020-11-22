Burdur'da 4 köy karantinaya alındı - Son Dakika

BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alınırken, daha önce karantinaya alınan bir köyde süre, 14 gün daha uzatıldı.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereğince çok sayıda Covid-19 vakası ve temaslı kişi olması sebebiyle merkeze bağlı Büğdüz, Askeriye, Güneyyayla ve Halıcılar köyleri 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.Öte yandan Çatağıl köyündeki karantina süresi de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 14 gün daha uzatıldı.