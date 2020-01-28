Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

6 saat önce

BURDUR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı, System.String[]

BURDUR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun Kurna rampaları mevkisinde meydana geldi. Dede Demirci'nin (29) kullandığı 07 AGR 626 plakalı kamyon, önünde seyreden İskender Satır yönetimindeki 54 KY 059 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu araçlara arkadan gelen Engin Orak'ın kullandığı 26 TV 121 plakalı kamyonet çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan Bilal Acar'ın kullandığı 15 NU 800 plakalı otomobille de Veysel Yavuz yönetimindeki 32 LK 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Dede Demirci yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dede Demirci, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların bazılarının ulaşımı MAKÜ kampüsü içerisinden geçirilerek Büğdüz köyü yolundan verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Diğer yandan, kazaya karışan kamyonetin çekiciye yüklendiği sırada, bağlı olduğu halat boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet bariyere çarptı. Bu sırada bariyerin ön tarafında duran bir kişi kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
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