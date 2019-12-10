Son Dakika Haberleri: Burdur'da 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza MOBESE kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza MOBESE kamerasında - Son Dakika

Burdur'da 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza MOBESE kamerasında

6 saat önce

Burdur'da 4 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının MOBESE görüntüleri yayınlandı.

Burdur'da 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza MOBESE kamerasında, System.String[]

Burdur'da 4 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının MOBESE görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde sebze yüklü kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalma anı saniye saniye görüntülendi.


Kaza, geçtiğimiz Haziran ayında Burdur merkez Antalya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun M. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı sebze yüklü kamyon, duramayınca kırmızı ışıklarda bekleyen Lemi Çağıl idaresindeki 34 BCP 695 plakalı, Buse Sena Karataş'ın kullandığı 34 S 1488 plakalı, Alican Yüksel yönetimindeki 15 AN 776 plakalı ve Ogün Bayram Zengin'in kullandığı 15 AL 885 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Buse Sena Karataş, Manolya Çalış, Melike Çalış, Kezban Zengin ve Alican Yüksel'in ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.


Yayınlanan MOBESE görüntülerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arkasından hızla gelen sebze yüklü kamyon sürücüsünün virajdan sonra kırmızı ışığı geç fark edip bir anda araçların arasına dalması kayıtlara geçti. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans"
Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:34:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza MOBESE kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]