BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika
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BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ

05.04.2022 12:29

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Burdur'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Burdur Barosu tarafından Adalet Sarayı'ndaki Baro Odası önünde bulunan Atatürk Büstü'ne Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından çelenk bırakıldı. Törene, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

Törende açıklama yapan Ramazan Gedik, "Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü ancak mesleğimiz tehdit altında. Bu yüzden 5 Nisan Avukatlar Günü'nü hak ettiği gibi kutlayamıyoruz. Yargı bağımısızlığı ve tarafsızlığındaki sorunlar, avukatlara karşı uygulanan şiddet, avukat ücretleri, kamu avukatlarının sorunları, hukuk fakültesi sayısının fazlalığı, çoklu baro gibi sorunlar önümüzde dururken biz Avukatlar Günü'nü hak ettiği gibi kutlayamıyoruz. Mesleğimiz tehdit altında yargının içerisinde sürekli ötekileştirilmeye açlışıyoruz, yok sayılıyoruz" diye konuştu

BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ
BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ
BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika


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