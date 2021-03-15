Burdur'da 50 dönüm arazi yandı, köylüler traktör ve tankerlerle su taşıdı - Son Dakika

Burdur'da 50 dönüm arazi yandı, köylüler traktör ve tankerlerle su taşıdı
15.03.2021 16:08
Burdur'da Yukarıöz mevkiinde çıkan yangında 50 dönüm arazi zarar görürken, köylüler tankerleri ve traktörleriyle yangını söndürmek için seferber oldu.
Burdur'da Yukarıöz mevkiinde çıkan yangında 50 dönüm arazi zarar görürken, köylüler tankerleri ve traktörleriyle yangını söndürmek için seferber oldu.
Burdur'da merkeze bağlı Yarıköy, Aşağı Müslümler ve Düğer köyü arasındaki Yukarıöz mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, ekiplerin ulaşamadığı alanlara köylüler su tankerleri ve traktörlerle su taşıdı. 50 dönümlük arazide etkili olan yangının ekili tarlalara ulaşmaması için köylüler ve ekipler seferber oldu. Yangın uzun mücadele sonrasında kontrol altına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yangın ile ilgili inceleme başlattı. - BURDUR
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